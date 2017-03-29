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11:15 (мск), источник: РИА Крым

Немецкий политик: чувствую себя в Крыму как дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Более ста народных дипломатов из Германии посетили Крым после воссоединения полуострова с Россией. Об этом на встрече с председателем Государственного совета РК Владимиром Константиновым сообщил организатор визитов делегаций из Германии в Крым, депутат региона Оснабрюк, председатель фракции левых в парламенте города Квакенбрюка Андрес Маурер.

Источник: РИА "Новости"

«Не хочу вас пугать, но чувствую себя здесь как дома», — улыбаясь, заметил он.

По словам Маурера, после первого визита немецкой делегации народных дипломатов в Крым — бизнесменов, политиков, рядовых граждан Германии — в немецких СМИ участников поездки назвали «самозванцами», а после второго визита немецкие журналисты уже были «осторожны». «Люди (в Германии — ред.) хотят знать правду… Мы разговариваем, общаемся и доносим правду… Я был три раза в Крыму, я разговаривал с людьми — это аргумент, который очень много значит», — отметил он.

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При этом Маурер подчеркнул, что, если раньше немецкие СМИ сообщали о визите народных дипломатов в Крым по его завершении, то теперь пишут во время поездки. «Сейчас уже пишут, когда мы находимся здесь. Это колоссальный успех!» — признал политик.

Также он рассказал, что сегодня ему поступил из одной немецких газет запрос, касающийся визита в Крым. «Она (газета — ред.) говорит: как вы имели право посетить Украину? Вам же там грозит срок три года?.. Ну, если я в Украине нахожусь, как думают журналисты, пускай тогда Украина меня здесь арестует… Я могу это отразить как успех в работе… С поддержкой парламента (Крыма — ред.) и крымского народа», — сказал Маурер.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Крыму с недельным визитом находится делегация бизнесменов и политиков из Германии. В составе группы — семь бизнесменов и трое политиков регионального уровня. В программе визита — мероприятия, которые позволяют познакомиться с героическим прошлым Крыма, встречи с общественными организациями, «круглые столы», прочее.

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