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11:38 (мск), источник: Noi.md

Додон реагирует на обвинения относительно политической игры с Плахотнюком

Президент Республики Молдова Игорь Додон отрицает какие-либо отношения и встречи с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Источник: Noi.md

Об этом Игорь Додон заявил в рамках пресс-конференции, где он представил отчет о 100 дней деятельности с момента назначения на должность, информирует NOI.md.

«С господином Владом Плахотнюком у меня нет никаких встреч, я вам и раньше говорил, что он контролирует правительство, парламент, но не контролирует президента, и не будет контролировать. Скорее я уйду с поста, чем буду ему подчиняться. Повторю, я не хочу запятнать свое имя и потерять имеющуюся поддержку граждан, отдавая в подчинение институт президента Плахотнюку или другим», — сказал Додон.

Относительно дискуссий с премьером Павлом Филипом и спикером Андрианом Канду, Додон отметил, что сотрудничество с ними строго профессиональное.

«Несомненно, есть еще вопросы, которые требуют дальнейшего обсуждения. Например, рабочий визит в Москву. Они не хотели утверждать состав делегации. Безусловно, мы обсуждаем это. Или, когда я вернул г-ну Канду 7−8 законопроектов назад, не промульгировал. Звонит мне и спрашивает, почему я их вернул. Я ему ответил, что там написано почему. Один раз в неделю мы беседуем по телефону, но встреч у нас нет. Я им предложил, если необходимо нам встретиться, давайте проведем публичные встречи», — отметил глава государства.

Вместе с тем, президент спрашивает себя, если бы он вел политическую игру с ДПМ, почему формирование под руководством Плахотнюка начало блокировать рычаги, имеющиеся у главы государства, сразу же после назначения на должность. «Почему СИБ перестал быть подведомственным президентуре? Почему они убрали Службу государственной охраны и.т д. Боятся», — сказал президент.

Что касается деятельности послов, Игорь Додон подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы ряд дипломатов были отозваны.

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