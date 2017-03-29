На Среднем Урале назван второй потенциальный кандидат в губернаторы: «Решение я принял осознанно»

По его словам, «решение я принял осознанно».
«В регионе накопилось много проблем, которые никак не решаются нынешним руководством», — считает Ярутин.
«Я выдвигаюсь, как общественник, пока не представленный
По словам Ярутина, в настоящее время юристы готовят документы на выдвижение, «а команда уже готова к полноценной работе в предвыборной кампании».
«Мы будем встречаться с жителями региона, рассказывая, как можно изменить жизнь в области к лучшему. И продолжим ежедневную работу с населением. В соответствии с законами Свердловской области, на этапе выдвижения мне предстоит решить, каким объединением я буду выдвинут в губернаторы Свердловской области, а также предстоит пройти так называемый «муниципальный фильтр «Единой России». У меня есть навыки, желание, силы и возможность управлять регионом. Поэтому я выдвигаюсь на пост губернатора», — добавил он.
В ближайшее время Сергей Ярутин обещал представить и все основные пункты предвыборной программы.
Отметим, ранее стало известно, что консолидированным кандидатом от оппозиционных партий может стать лидер свердловских «справороссов» Александр Бурков.
Добавим, что согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатов в губернаторы могут только политические партии. С предложением допустить самовыдвиженцев до участия в выборах ранее в администрацию губернатора обращался свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских, однако ему отказали.