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12:15 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале назван второй потенциальный кандидат в губернаторы: «Решение я принял осознанно»

Экс-лидер свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин намерен принять участие в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, «решение я принял осознанно».

«В регионе накопилось много проблем, которые никак не решаются нынешним руководством», — считает Ярутин.

«Я выдвигаюсь, как общественник, пока не представленный какой-либо партией. Потому что работаю с людьми я именно как общественный деятель. Ко мне приходят обманутые дольщики, нуждающиеся в помощи государства, спортсмены, которым нужны деньги на соревнования, врачи, не понимающие, как прожить на зарплату. Много запросов от тех, кто попал в кредитную кабалу. Мы обсуждаем проблемы, продумываем вместе алгоритмы решений этих вопросов. Постоянно встречаюсь с разными людьми от директоров крупных предприятий до простых людей, попавших в трудную ситуацию. Вот с ними и буду работать», — пояснил он.

По словам Ярутина, в настоящее время юристы готовят документы на выдвижение, «а команда уже готова к полноценной работе в предвыборной кампании».

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«Мы будем встречаться с жителями региона, рассказывая, как можно изменить жизнь в области к лучшему. И продолжим ежедневную работу с населением. В соответствии с законами Свердловской области, на этапе выдвижения мне предстоит решить, каким объединением я буду выдвинут в губернаторы Свердловской области, а также предстоит пройти так называемый «муниципальный фильтр «Единой России». У меня есть навыки, желание, силы и возможность управлять регионом. Поэтому я выдвигаюсь на пост губернатора», — добавил он.

В ближайшее время Сергей Ярутин обещал представить и все основные пункты предвыборной программы.

Отметим, ранее стало известно, что консолидированным кандидатом от оппозиционных партий может стать лидер свердловских «справороссов» Александр Бурков.

Добавим, что согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатов в губернаторы могут только политические партии. С предложением допустить самовыдвиженцев до участия в выборах ранее в администрацию губернатора обращался свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских, однако ему отказали.

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