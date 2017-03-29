ЗакС увеличит срок размещения ярмарок

Согласно поправкам, предполагается увеличить срок проведения уличных базаров с 14 до 30 дней в квартал, увеличить предельный срок договора на размещение НТО для их проведения с 6 до 12 месяцев, передать муниципальным советам полномочия подавать предложения по размещению уличных рынков.

Напомним, что сам законопроект предполагает создание единого оператора ярмарок. Регулятор будет наделен рядом полномочий: ведение их реестра, проведение конкурсов на право организации ярмарок выходного дня, утверждение плана организации таких уличных базаров выходного дня и региональных ярмарок в Петербурге, а также выдача разрешений на использование земель для их размещения. Его будут определять на конкурсной основе.

Ранее оппозиционные депутаты возмущались тем, что создание регулятора не предполагает, что деньги от работы ярмарок идут в бюджет.