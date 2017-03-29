Представлен текст меморандума о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в январе в Москве Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением.

«Взаимодействие в целях реализации настоящего меморандума будет осуществляться в том числе в рамках совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова, формируемой из представителей сторон», — говорится в тексте меморандума.

Руководить деятельностью рабочей группы будут два сопредседателями, каждого из которых назначит соответствующая сторона.

Встречи рабочей группы на уровне сопредседателей будут проводиться не реже одного раза в год.

«Дата и место проведения заседаний рабочей группы, состав рабочей группы и повестка дня заседаний будут определяться сопредседателями рабочей группы совместно. Результаты заседаний рабочей группы будут оформляться протоколами, которые подписываются сопредседателями», — говорится в документе.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по вопросам региональной экономической интеграции, торговой политики, таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, энергетики, информационных технологий, экономики, трудовой миграции, торговли, сельского хозяйства.

Меморандум предусматривает разработку совместных планов и программ сотрудничества.