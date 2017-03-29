Представлен текст меморандума о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС
КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik.
КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik.
После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в январе в Москве Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением.
«Взаимодействие в целях реализации настоящего меморандума будет осуществляться в том числе в рамках совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова, формируемой из представителей сторон», — говорится в тексте меморандума.
Руководить деятельностью рабочей группы будут два сопредседателями, каждого из которых назначит соответствующая сторона.
Встречи рабочей группы на уровне сопредседателей будут проводиться не реже одного раза в год.
«Дата и место проведения заседаний рабочей группы, состав рабочей группы и повестка дня заседаний будут определяться сопредседателями рабочей группы совместно. Результаты заседаний рабочей группы будут оформляться протоколами, которые подписываются сопредседателями», — говорится в документе.
В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по вопросам региональной экономической интеграции, торговой политики, таможенного и технического регулирования, применения санитарных,
Меморандум предусматривает разработку совместных планов и программ сотрудничества.
Также он предусматривает, что «любая из сторон вправе прекратить применение меморандума, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление».
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что, не взирая на возражения
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.