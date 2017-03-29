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11:47 (мск), источник: РБК - Украина

Экс-министра Румынии приговорили к 6 годам за коррупцию

Бывшего министра регионального развития и туризма Румынии Елену Удрю Высший кассационный суд приговорил к шести годам лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщает агентство Agerpress.

«Удря признана виновной в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. Согласно решению суда, Удря также должна выплатить компенсации Национальной администрации туризма и двум свидетелям почти 3 млн евро. Решение не является окончательным и может быть обжаловано», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по этому же делу осуждены еще шесть человек, в том числе бывший председатель Румынской федерации бокса Рудел Обрежа.

Ранее суд в столице Йемена Сане, находящийся под контролем повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла», приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни за «государственную измену».

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