Экс-министра Румынии приговорили к 6 годам за коррупцию

«Удря признана виновной в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. Согласно решению суда, Удря также должна выплатить компенсации Национальной администрации туризма и двум свидетелям почти 3 млн евро. Решение не является окончательным и может быть обжаловано», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по этому же делу осуждены еще шесть человек, в том числе бывший председатель Румынской федерации бокса Рудел Обрежа.