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12:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Консульства Польши в Украине приостанавливают работу — источник

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Все консульства Польши в Украине не будут работать в среду из-за инцидента с обстрелом польского консульского отдела в Луцке, сообщил РИА Новости представитель дипломатического представительства в Луцке.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Консульство не работает, вообще польские консульства в Украине не работают сегодня в связи с инцидентом», — сообщил представитель дипломатического представительства. При этом он отметил, что пока не известно откроются ли консульства в четверг.

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Также собеседник агентства подтвердил, что консульство в Луцке было обстреляно из гранатомета. По его словам, «снаряд попал в крышу четырехэтажного здания консульства, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом.

Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт.

Уголовное дело пока не возбудили, проводится правовая квалификация инцидента.

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