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12:39 (мск), источник: NewsKo

В администрации Березников появилось контрольное управление

Депутаты Березниковской городской думы поддержали предложение мэра города Сергея Дьякова и приняли решение о создании в структуре здешней администрации контрольного управления. По сообщению пресс-службы думы, это новое подразделение городской администрации будет численностью 23 человека и с годовым бюджетом содержания 6,8 млн руб.

Новое управление займётся контролем соблюдения правил благоустройства, будет помогать жителям города получать полные и качественные услуги по содержанию общего имущества и прилегающих территорий многоквартирных домов, следить за соответствием переустройства и перепланировок жилых помещений и прочими жизненно важными проблемами.

Интересно, что управление, занимающееся больше вопросами в сфере ЖКХ и благоустройства, будет курировать «силовой» вице-мэр Алексей Якин.

Напомним, Алексей Якин ранее работал в здешнем ОВД и УВД Березников и с 2007 года курирует безопасность в городе и отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами.

Можно предполагать, что такое подчинение, возможно, связано с серьёзными правонарушениями в сфере ЖКХ и благоустройства в Березниках. Ведь только за последние годы в Березниках выявлено несколько масштабных фактов правонарушений. Так были выявлены противозаконные действия группы управляющих компаний бывшего муниципального АО «Комфорт», которые самовольно изменив систему подсчёта ОДН за электроэнергию, незаконно начислило собственникам сверх норматива около 7 млн руб. за 2014-й год. Лишь вмешательство депутатов краевого парламента позволило вернуть эти деньги.

Впоследствии эта ситуация стала предметом доследственной проверки. Также в Березниках набирает обороты скандальная ситуация в сфере с участием ряда УК бывшего «Комфорта», которые переводили миллионные суммы, собранные с собственников жилья за обслуживание некоему местному предпринимателю Газизулину Р. М., за услуги аутсорсинга, которые жильцы не заказывали.

Эти суммы жильцов, как и выплачиваемые учредителями УК миллионные дивиденды, по сути, уводились от вложений на содержание многоквартирных жилых домов.

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