Совет Федерации освободил попавших под санкции россиян от налогов

Закон начнет действовать задним числом с 1 января 2014 года. Если кто-то из санкционного перечня пожелает им воспользоваться, ему вернут «переплаченные» за два года налоги. Российское правительство должно будет составить список стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых будут давать право освобождения от статуса налогового резидента России.

В 2014 году США, ЕС и Канада ввели «персональные санкции» в отношении предпринимателей и топ-менеджеров российских компаний. Попавших под эти санкции физлиц из числа иностранных налоговых резидентов предложили освободить от уплаты налогов в России. В марте 2017 года комитет Думы одобрил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил 15 марта, что не планирует пользоваться льготой, позволяющей менять налоговое резидентство из-за санкций. Он уточнил, что не собирается становиться «налоговым резидентом других стран».

Закон, который освобождает попавших под санкции лиц от части уплаты налогов, Госдума приняла в третьем чтении 22 марта. Как сообщал корреспондент РБК, законопроект, который освобождает попавших под санкции от уплаты налогов с дохода, полученного за границей, приняли «усилиями одной «Единой России». За принятие документа проголосовали 322 депутата, 85 — против, один воздержался. Автором документа выступил депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.