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12:30 (мск), источник: РБК

Совет Федерации освободил попавших под санкции россиян от налогов

Совет Федерации (СФ) 29 марта одобрил закон, который освобождает от уплаты налогов в России физических лиц, попавших под санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте Совфеда. Решение поддержали 132 сенатора, девять — воздержались.

Источник: Reuters

Закон начнет действовать задним числом с 1 января 2014 года. Если кто-то из санкционного перечня пожелает им воспользоваться, ему вернут «переплаченные» за два года налоги. Российское правительство должно будет составить список стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых будут давать право освобождения от статуса налогового резидента России.

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В 2014 году США, ЕС и Канада ввели «персональные санкции» в отношении предпринимателей и топ-менеджеров российских компаний. Попавших под эти санкции физлиц из числа иностранных налоговых резидентов предложили освободить от уплаты налогов в России. В марте 2017 года комитет Думы одобрил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил 15 марта, что не планирует пользоваться льготой, позволяющей менять налоговое резидентство из-за санкций. Он уточнил, что не собирается становиться «налоговым резидентом других стран».

Закон, который освобождает попавших под санкции лиц от части уплаты налогов, Госдума приняла в третьем чтении 22 марта. Как сообщал корреспондент РБК, законопроект, который освобождает попавших под санкции от уплаты налогов с дохода, полученного за границей, приняли «усилиями одной «Единой России». За принятие документа проголосовали 322 депутата, 85 — против, один воздержался. Автором документа выступил депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Комментарии
23
Сергей Саморуков
Пострадала ВСЯ страна , а вот пожалели только миллиардеров . Ни тебе прогрессивного , а тут ещё и "потери" возместят ... Когда ж "Аврора" бабахнет ? Прям жду с нетерпением .
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А Б
Отличный, просто замечательный закон, очень наглядно показывающий, что из себя представляет власть в стране. ВВП действует по давно известному принципу - «Друзьям все — остальным по закону», провозглашённым ещё Муссолини. Это значит, что узкий круг лиц, попавших под санкции, не только не будут платить налоги в РФ, но ещё и получат компенсацию их затрат, начиная с 2014 года. В этой ситуации интересно также вот что. Сайт госдумы РФ отличается от многих других тем, что там очень просто и легко найти любую информацию о принимаемых законах. Расписано всё очень подробно, чётко и доступно. Эьто вообще чуть ли не образец того, как должны создаваться и функционировать любые сайты. Там можно легко найти информацию о любом принятом или готовящемся к принятию закону РФ. Но вот по этому закону информация отсутствует полностью! Надо полагать, что причины этого дополнительно объяснять не надо.
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Славяне Бюро добрых услуг
Вопрос остался.. Как попасть под санкции?
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