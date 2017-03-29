Главу Волковского сельского округа Сочи оштрафовали за невыполнение требований прокурора

В связи с этим в адрес главы поселения прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений законодательства, но в установленный месячный срок этого сделано не было.

По этой причине в отношении главы поселения было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора). Мировой судья принял решение оштрафовать чиновника, информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Были ли в итоге устранены нарушения, связанные с речными берегоукреплениями в Волковском сельском округе, в ведомстве не уточнили.