В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора сменился глава

Западно-Уральское управление Ростехнадзора на правах исполняющего обязанности возглавил Александр Филатов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства, передает «Уралинформбюро».

В отношении прежнего руководителя Александра Кондалова в середине марта было возбуждено уголовное дело. По сведениям источников «Коммерсанта», ему вменяется превышение должностных полномочий.

По версии следствия, Кондалов преступил закон при утверждении свидетельств о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) нескольких промышленных предприятий. В документы были внесены заведомо ложные сведения о более низком классе опасности объектов. Это сократило расходы на их содержание, а бюджет недосчитался порядка 100 миллионов рублей экологических платежей. Вместе с тем были созданы предпосылки для возникновения ЧС.