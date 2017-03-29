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13:44 (мск), источник: 112.ua

Глава НАПК заявила об отказе идти в отставку после критики на Кабмине

Глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. Об этом она заявила журналистам после отчета на заседании правительства, комментарий транслировал телеканал «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Не пойду я в отставку, с чего я должна идти в отставку? Это не вопрос денег, так как эти нервы, которые кладутся на эту систему, они не стоят этих денег. Эти деньги, — это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе. Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган работал», — заявила Корчак.

Глава НАПК также пообещала, что модернизация будет проведена после завершения очередной волны декларирования.

«Нет у меня влияния, поймите! Я отделена от ресурса. Не у нас компьютеры, не мы обеспечиваем программное сопровождение продукции. Мы несколько раз возвращались, когда обсуждали, мы готовились к этому декларированию, мы разные варианты рассматривали. Мы не можем ничего другого, после того, как декларирование завершится, мы проведем модернизацию. Нам выставили большие счета, сколько мы должны потратить на модернизацию», — отметила она.

Отметим, сегодня на заседании Кабинета министров Наталья Корчак была раскритикована премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами Кабмина из-за технических сбоев сайта, где подают е-декларации чиновники. Премьер-министр заявил, что проблемы в НАПК возникли не по политическим причинам и из-за противодействия работы Агентства, как заявляет Корчак, а из-за профнепригодности его членов. Гройсман заявил, что на месте членов НАПК ушел бы в отставку.

Гройсман отметил, что своей деятельностью руководители НАПК ставят под угрозу двух лет тюрьмы людей, которые не успеют подать свои декларации: «Вы сами не способны организовать работу вашего сайта и таким образом вы ставите всех людей перед угрозой 2 года тюрьмы. И таких людей сотни тысяч в нашей стране. И если бы не некоторые политические силы, которые вы здесь называли, никакой системы е-декларирования в стране бы не было. Вы все что могли только валили.

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