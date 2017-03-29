Глава НАПК заявила об отказе идти в отставку после критики на Кабмине

«Не пойду я в отставку, с чего я должна идти в отставку? Это не вопрос денег, так как эти нервы, которые кладутся на эту систему, они не стоят этих денег. Эти деньги, — это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе. Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган работал», — заявила Корчак.

Глава НАПК также пообещала, что модернизация будет проведена после завершения очередной волны декларирования.

«Нет у меня влияния, поймите! Я отделена от ресурса. Не у нас компьютеры, не мы обеспечиваем программное сопровождение продукции. Мы несколько раз возвращались, когда обсуждали, мы готовились к этому декларированию, мы разные варианты рассматривали. Мы не можем ничего другого, после того, как декларирование завершится, мы проведем модернизацию. Нам выставили большие счета, сколько мы должны потратить на модернизацию», — отметила она.

Отметим, сегодня на заседании Кабинета министров Наталья Корчак была раскритикована премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами Кабмина из-за технических сбоев сайта, где подают е-декларации чиновники. Премьер-министр заявил, что проблемы в НАПК возникли не по политическим причинам и из-за противодействия работы Агентства, как заявляет Корчак, а из-за профнепригодности его членов. Гройсман заявил, что на месте членов НАПК ушел бы в отставку.