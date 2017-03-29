Новосибирский губернатор раскритиковал местных медиков за применение зарубежных стентов
Глава области отметил, что в Новосибирске работает российский разработчик и производитель коронарных стентов, который занимает 17% российского рынка.
Глава области отметил, что в Новосибирске работает российский разработчик и производитель коронарных стентов, который занимает 17% российского рынка.
НОВОСИБИРСК, 29 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий раскритиковал руководство Областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 1 областного подчинения за установку китайских сердечных стентов при
«У меня вопрос: почему из 5 тыс. операций, которые делаются в Институте Мешалкина (федерального подчинения), 90% делаются с нашими стентами, а из 3 тыс., которые мы делаем в наших лечебных учреждениях — ни одного нашего стента нет. В чем секрет? Наверное, есть предыстория, разберемся», — сказал он на коллегии Министерства здравоохранения Новосибирской области по подведению итогов 2016 года.
Губернатор напомнил, что в Новосибирске работает российский разработчик и производитель коронарных стентов компания «Ангиолайн», которая занимает 17% российского рынка и подчеркнул, что 30% операций по шунтированию в Москве производят с использованием новосибирских стентов.
«Да, было время — где угодно закупали (стенты), российских не было, сегодня есть. Олег Иванович (Иванинский, министр здравоохранения региона), разберитесь. Не буду я платить налоги в Китай, я лучше вас простимулирую — два этих наших учреждения. Закупайте, а приростную налоговую базу я вам отдам», — подчеркнул Городецкий.
Компания «Ангиолайн», производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий — коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126