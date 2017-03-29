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13:20 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский губернатор раскритиковал местных медиков за применение зарубежных стентов

Глава области отметил, что в Новосибирске работает российский разработчик и производитель коронарных стентов, который занимает 17% российского рынка.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий раскритиковал руководство Областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 1 областного подчинения за установку китайских сердечных стентов при сердечно-сосудистых операциях, не используя отечественные аналоги. Он дал задание региональному Минздраву разобраться со сложившейся ситуацией.

«У меня вопрос: почему из 5 тыс. операций, которые делаются в Институте Мешалкина (федерального подчинения), 90% делаются с нашими стентами, а из 3 тыс., которые мы делаем в наших лечебных учреждениях — ни одного нашего стента нет. В чем секрет? Наверное, есть предыстория, разберемся», — сказал он на коллегии Министерства здравоохранения Новосибирской области по подведению итогов 2016 года.

Губернатор напомнил, что в Новосибирске работает российский разработчик и производитель коронарных стентов компания «Ангиолайн», которая занимает 17% российского рынка и подчеркнул, что 30% операций по шунтированию в Москве производят с использованием новосибирских стентов.

«Да, было время — где угодно закупали (стенты), российских не было, сегодня есть. Олег Иванович (Иванинский, министр здравоохранения региона), разберитесь. Не буду я платить налоги в Китай, я лучше вас простимулирую — два этих наших учреждения. Закупайте, а приростную налоговую базу я вам отдам», — подчеркнул Городецкий.

Компания «Ангиолайн», производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий — коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции «Ангиолайн» в период 2010—2016 гг. осуществлено более 100 тыс. операций.

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