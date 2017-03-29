Константинов призвал немецкую делегацию донести до европейцев правду о Крыме

«Война на Донбассе должна была показать всему мировому сообществу, всем тем, кто сомневался в проведении референдума, его правоте, что было бы с Крымом, если бы мы не провели этот референдум: Крым превратился бы в еще одну горячую точку Европы, гораздо более проблемную, чем это сегодня выглядит на Донбассе… Безусловно, нами двигало стремление защитить наш полуостров, защитить жизни в тех условиях, когда они могли быть подвергнуты очень серьезной опасности. Право на референдум у нас было, поставить вопрос о присоединении Крыма к Российской Федерации мы могли только в одном случае, когда страны Украины как таковой не существовало. Так и получилось: с 20 февраля по 25 мая (2014 года — ред.) власть на Украине отсутствовала, Конституция в Украине отсутствовала, были разрушены все структуры власти, институты власти (они, по большому счету, и сегодня не сформированы)», — пояснил Константинов.

При этом он напомнил, что вхождение Крыма в состав Украины в период распада Советского Союза стало «результатом большого политического компромисса».