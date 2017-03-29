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13:18 (мск), источник: РИА Крым

Константинов призвал немецкую делегацию донести до европейцев правду о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Выход Крыма из состава Украины по итогам референдума в марте 2014 года произошел, когда Украины как государства не существовало. Об этом на встрече с делегацией предпринимателей и политиков из Германии в Симферополе заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Война на Донбассе должна была показать всему мировому сообществу, всем тем, кто сомневался в проведении референдума, его правоте, что было бы с Крымом, если бы мы не провели этот референдум: Крым превратился бы в еще одну горячую точку Европы, гораздо более проблемную, чем это сегодня выглядит на Донбассе… Безусловно, нами двигало стремление защитить наш полуостров, защитить жизни в тех условиях, когда они могли быть подвергнуты очень серьезной опасности. Право на референдум у нас было, поставить вопрос о присоединении Крыма к Российской Федерации мы могли только в одном случае, когда страны Украины как таковой не существовало. Так и получилось: с 20 февраля по 25 мая (2014 года — ред.) власть на Украине отсутствовала, Конституция в Украине отсутствовала, были разрушены все структуры власти, институты власти (они, по большому счету, и сегодня не сформированы)», — пояснил Константинов.

При этом он напомнил, что вхождение Крыма в состав Украины в период распада Советского Союза стало «результатом большого политического компромисса».

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По словам главы ГС РК, в 2014 году на Украине был осуществлен санкционированный военный переворот с большим количеством человеческих жертв. «Это преступление, которое еще предстоит раскрыть. Только осудив это преступление, только осудив этот государственный переворот как форму изменения власти, можно на Украине искать выход из кризиса, в котором она сама оказалась. Кризиса, из которого не выйти обычным путем, потому что необычным путем он начался. В этих условиях мы приняли решение о выходе из (состава — ред.) страны, где бандиты с автоматами разрушили все, что можно разрушить, и пришли в наш дом. Это очень важная правда крымчан, которую нужно доносить», — заявил Константинов, обратившись к членам немецкой делегации с просьбой донести правду о Крыме до европейцев.

Он отметил, что западные политтехнологи, занимающиеся организацией вооруженных государственных переворотов, должны быть готовы к референдумам как народной реакции на их действия. «Это лучше, чем гражданская война, чем убийство тысяч и тысяч. Лучше вот так развестись, как это сделали крымчане, не создав для Европы никаких проблем. Европа не занимается ни беженцами из Крыма, ни гуманитарной помощью для Крыма, а приезжает сюда и смотрит, какой Крым процветающий», — подытожил Константинов.

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