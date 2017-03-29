Сколько экономят местные власти на работе осужденных

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр юстиции Владимир Чеботарь.

Вместе с тем, чиновник сообщил, что с каждым годом число таких приговоров уменьшается. С начала 2017 года в республике общественно-полезные работы выполняют около 600 человек.