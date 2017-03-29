Сколько экономят местные власти на работе осужденных
КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Приблизительно два миллиона леев ежегодно экономят местные власти за счет труда граждан, приговоренных к
КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Приблизительно два миллиона леев ежегодно экономят местные власти за счет труда граждан, приговоренных к
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр юстиции Владимир Чеботарь.
Вместе с тем, чиновник сообщил, что с каждым годом число таких приговоров уменьшается. С начала 2017 года в республике
В 2016-м число подобных приговоров составило 2,7 тысячи, снизившись на 36%. При этом 156 человек отказались работать в пользу общества,