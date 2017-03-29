Кононенко задекларировал тысячи квадратных метров и пальто за 200 тыс

161 тыс. грн Кононенко получил в виде депутатской зарплаты, 82 тыс. — проценты от вклада в «Укрсоцбанке», остальные — 14 500 000 — дивиденды от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд ВИК», сообщают «Украинские новости с ссылкой на текст его декларации, несмотря на то, что сайт с электронными декларациями не работает уже несколько дней.

Наличными депутат задекларировал 965 000 евро, 928 тыс. долларов, 397 тыс. гривен и 5 900 000 гривен акций ВИК. На счету в «Укрсоцбанке» Кононенко хранит 2 100 000 гривен.

В собственности депутата находятся два дома площадью 1644 и 36,6 кв. м, а также квартира на 236,6 квадратов. Кроме того, Кононенко владеет двумя земельными участками площадью 4654 и 2255 кв. м.

В 2016 году нардеп пересел на новый автомобиль. Если в декларации 2015 года у него указан «шестисотый» Merсedes-Benz 2002 года выпуска, то уже согласно последнему отчету, в декабря 2016 года он начал использовать Audi A8, выпущенным в 2012 году.

Также Кононенко является конечным бенефициаром судостроительного завода Петра Порошенко «Ленинская кузница» (Киев), компаний «Международная теннисная академия», «Медсервис плюс», «Промавтоматика», «Европейский дом», «Киевгейт Инвестмент», частных компаний Treck Holding Coast SL (Испания), Lancashire Big (Испания), Treck Holdings Limited (Гибралтар), а также ООО «Внешэкономсервис» — фирмы маркетинга и внешнеэкономических связей Севастопольского морского завода.

Кроме того, депутат задекларировал кожаное пальто с мехом норки за 216 000 гривен, плазменный телевизор Panasonic за 528 000, остальные — 14500000 — дивиденды от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд ВИК», мебель, золотые запонки, 6 наручных часов, беговую дорожку и металлический сейф.

Он владеет акциями Международного инвестиционного банка, ВИК и Ri-System Limited (Кипр).

В графе «Финансовые обязательства» Кононенко отметил финансовую поруку 105 млн гривен, ипотеки на земельные участки 16500000 гривен и 9600000 долларов.

Кроме того, он заплатил 135 000 гривен почетному консульству Сейшельских островов в Украине за аренду.

В разделе «Расходы» Кононенко указал 1 млн гривен за консультации в области права, 2900000 гривен — за получение образования, 1 млн гривен за услуги по организации авиаперевозок, 800000 гривен — благотворительный взнос.

Его жена Лилия задекларировала 25 000 евро, 24,9 тыс. долларов и 730 тыс. гривен наличными, подвеску с бриллиантом на 0,8 карат за 264000 гривен, соболью куртку, коллекцию фарфоровых статуэток стоимостью 290 тыс. гривен и сумку из кожи страуса за 126 тыс. гривен.

Она также указала автомобиль BMW 550 2012 года выпуска, арендованный у почетного консульства Сейшельских островов в Украине, а также пользование за 10 500 евро жилым помещением в Марбелье (Испания).

Сын Кононенко задекларировал автомобиль Subaru WRX STI 2010 года выпуска, владение продюсерским центром «Вместе», 22200 гривен зарплаты и 22,1 тыс. долларов на счету в Международном инвестбанке.

Как известно, в 2015 году Кононенко задекларировал 14 300 000 гривен доходов.