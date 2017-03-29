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13:32 (мск), источник: Интерфакс

Матвиенко предложила власти активнее вести диалог с гражданами после протестов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать с митингами. Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества», — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов.
Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации

По мнению спикера Совета Федерации, в каждом городе должны быть определены места для проведения массовых акций.

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Она подчеркнула, что по Конституции граждане имеют право мирно собираться на митинги, шествия, а власти всех уровней должны создавать условия, чтобы это право реализовывалось.

Матвиенко напомнила, что в законодательстве прописаны условия проведения акций, одним из них является согласование места митинга. Кроме того, спикер заявила, что для акций нужно выбирать те места, в которые митинги не помешают движению автомобилистов, пешеходов или благоустройству территорий.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил «Интерфаксу», что количество задержанных превысило тысячу человек.

Комментарии
5
Сергей Селезнев
Они воруют деньги из нашего кармана и с сегодняшнего дня ввели закон позволяющий не платить налоги с разворованных у нас денег. Интересно, почему это люди недовольны и выходят на митинги?
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Сергей Саморуков
В стране почти 22 млн живёт ниже прожиточного минимума . Так с чего бы протестовать ? Прям загадка ...
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fkbplus
Верните хотя бы экономическую конъюнктуру 1996 года! Это сделать реально! Экономика - это сумма параметров, которые на нее влияют! Найдите того, кто знает где что добавить,а где что изменить, чтобы вернуть благоприятную конъюнктуру! Это все реально и возможно! В стране много экономистов, которые знают как это сделать! Просто наверху никому ничего не надо-их и так все устраивает! А народ нищенствует! Так недостойно относиться с своим согражданам.
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