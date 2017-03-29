Матвиенко предложила власти активнее вести диалог с гражданами после протестов

«Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать с митингами. Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества», — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов.

Она подчеркнула, что по Конституции граждане имеют право мирно собираться на митинги, шествия, а власти всех уровней должны создавать условия, чтобы это право реализовывалось.

Матвиенко напомнила, что в законодательстве прописаны условия проведения акций, одним из них является согласование места митинга. Кроме того, спикер заявила, что для акций нужно выбирать те места, в которые митинги не помешают движению автомобилистов, пешеходов или благоустройству территорий.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил «Интерфаксу», что количество задержанных превысило тысячу человек.