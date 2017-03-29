Максим Решетников встретился с арендатором свинокомплекса «Пермский»
На модернизацию свинокомплекса могут выделить региональные субсидии.
На модернизацию свинокомплекса могут выделить региональные субсидии.
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«Мы рассказали о необходимости реконструкции, сроках, инвестициях, прогнозных мощностях. Правительство края рассмотрит вопрос о возможности включения модернизации в реестр региональных значимых проектов в сфере сельхозпроизводства, а также решит вопрос о предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов», — говорит Сергей Головачев.
В настоящее время «Синергия» при поддержке краевых властей реализует проект по модернизации свинокомплекса. Проектировщиком выбрано пермское ООО «КамаЭксперт». В ближайшее время будет определён проектировщик проведения газопровода и установки газового оборудования на предприятии, а во втором квартале 2017 года — проектировщик систем утилизации. Реконструкция начнётся в первом квартале 2018 года. Завершить работы планируется к концу года. Инвестиции в реконструкцию оцениваются на уровне 1,4 млрд руб. По итогам модернизации предприятие рассчитывает выйти на производство порядка 40 тысяч тонн свинины.
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«В настоящее время ведётся работа по согласованию графиков текущих платежей по долгам ресурсоснабжающим организациям и бюджету. Данные обязательства будут погашены до конца 2017 года», — заявляет Сергей Головачев.