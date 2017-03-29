Максим Решетников встретился с арендатором свинокомплекса «Пермский»

По информации пресс-службы ГК «Синергия» (арендатор «Свинокомплекса Пермский»), 26 марта в краевой администрации прошла рабочая встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и собственника ГК «Синергия» Сергея Головачева. Диалог состоялся по инициативе краевых властей. По итогам мероприятия было заявлено, что правительство Пермского края рассмотрит вопрос о выделении субсидий на реконструкцию свинокомплекса.

Как сообщают в пресс-службе ГК «Синергия», представители группы компаний ознакомили главу региона с производственным и финансовым состоянием дел на предприятии, а также с планами по модернизации свинокомплекса.

«Мы рассказали о необходимости реконструкции, сроках, инвестициях, прогнозных мощностях. Правительство края рассмотрит вопрос о возможности включения модернизации в реестр региональных значимых проектов в сфере сельхозпроизводства, а также решит вопрос о предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов», — говорит Сергей Головачев.

В настоящее время «Синергия» при поддержке краевых властей реализует проект по модернизации свинокомплекса. Проектировщиком выбрано пермское ООО «КамаЭксперт». В ближайшее время будет определён проектировщик проведения газопровода и установки газового оборудования на предприятии, а во втором квартале 2017 года — проектировщик систем утилизации. Реконструкция начнётся в первом квартале 2018 года. Завершить работы планируется к концу года. Инвестиции в реконструкцию оцениваются на уровне 1,4 млрд руб. По итогам модернизации предприятие рассчитывает выйти на производство порядка 40 тысяч тонн свинины.

Как сообщают пресс-службе компании-арендатора, на момент вхождения ГК «Синергия» в бизнес свинокомплекса долг предприятия составлял порядка 1,2 млрд руб. В феврале текущего года инвесторы рассчитались с долгами за поголовье перед арендодателями (АО «Пермский свинокомплекс), выплатив 107 млн руб.

«В настоящее время ведётся работа по согласованию графиков текущих платежей по долгам ресурсоснабжающим организациям и бюджету. Данные обязательства будут погашены до конца 2017 года», — заявляет Сергей Головачев.