Глава областного минздрава не объяснил причины увольнения главврача ОКБ

«Решение о досрочном расторжении трудового контракта с главный врачом Калининградской областной клинической больницы Константином Поляковым было принято в соответствии со сложившейся ситуацией», — сообщил Кравченко.

При этом, в чем заключается «сложившаяся ситуация», Кравченко не пояснил.

Напомним, ранее стало известно, что главный врач Калининградской областной больницы Константин Поляков покидает свой пост. Сам Поляков сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», что договор с ним был расторгнут досрочно, без объяснения причин.