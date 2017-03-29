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15:58 (мск), источник: Новый Калининград

Глава областного минздрава не объяснил причины увольнения главврача ОКБ

Врио министра здравоохранения Александра Кравченко не объяснил причину увольнения главврача Калининградской областной больницы Константина Полякова, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Решение о досрочном расторжении трудового контракта с главный врачом Калининградской областной клинической больницы Константином Поляковым было принято в соответствии со сложившейся ситуацией», — сообщил Кравченко.

При этом, в чем заключается «сложившаяся ситуация», Кравченко не пояснил.

Напомним, ранее стало известно, что главный врач Калининградской областной больницы Константин Поляков покидает свой пост. Сам Поляков сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», что договор с ним был расторгнут досрочно, без объяснения причин.

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