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13:33 (мск), источник: УНИАН

Все консульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке

Генеральные консульства Республики Польша в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке в среду не работают. Об этом сообщается на сайтах польских дипломатических ведомств Польши в Украине.

Источник: УНИАН

«Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что 29 марта 2017 г. (среда) консульство не работает и не будет принимать посетителей», — говорится в сообщении на сайте Генконсульства Польши в Харькове.

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Аналогичные сообщения размещены на сайтах Генконсульств Польши в Киеве, Виннице, Львове и Одессе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт.

«Провокации против Республики Польша, которые порой случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой виден издалека», — заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. «Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — подчеркнул он.

В то же время Министерство иностранных дел Польши из-за инцидента вызвало посла Украины Андрея Дещицу.

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