Пять основателей ЛДПМ покинули партию
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Речь идет о депутате Ангеле Агаке, заместителе председателя района Яловень Анатолие Димитриу, муниципальном советнике Геннадии Думански, бывшем главе Агентства по туризму Николае Платоне, а также бывшем члене Национального совета по участию Дорине Мындряну, который зарегистрировал партию в Министерстве юстиции. Все пятеро стояли у истоков
«Нынешнее руководство не следует программе работы и нарушает устав. Надеюсь, что хотя бы коллеги по фракции поддержат эти принципы, ради которых мы пришли в политику. Мы давали электорату обещания и
Он подчеркнул, что остается во фракции. По словам Агаке, он примет решение о своем членстве во фракции в зависимости от того, какую позицию займут
Николае Платон также подтвердил Deschide.MD, что покинул партию.
У председатель ЛДПМ Виорел Чиботару оказался выключен телефон.
Отметим, что ЛДПМ включила в свою предвыборную программу как переход на одномандатную избирательную систему и отмену парламентского иммунитета.
Летом 2011 года ЛДПМ передала в Конституционный суд законодательную инициативу об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда отсутствие парламентского иммунитета являлось частью программы правящего Альянса за Евроинтеграцию, утвержденной парламентом. На тот момент председатель ЛДПМ Валериу Стрелец призвал коллег по коалиции поддержать законопроект, однако представители коалиции отказались.