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14:14 (мск), источник: Noi.md

ДПМ: Додон пытается проводить избирательную компанию

ДПМ комментирует декрет президента Молдовы Игря Додона об организации консультативного референдума с населением по ряду вопросов, отмечает NOI.md.

Источник: Reuters

По словам представителя партии, Виталия Гэмурарь, президент страны посредством этих действий на самом деле пытается проводить избирательную кампанию на государственные деньги.

«ДПМ ясно высказалась по поводу некоторых проблем и идей, объявленных Игорем Додоном ранее об организации различных референдумов. Юристы проанализируют с правовой точки зрения и эту политиканскую идею, а также запрос на расходы большой суммы денег из государственного бюджета, для того, чтобы президент Игорь Додон на самом деле провел избирательную кампанию на государственные деньги», — заявил Виталие Гэмурарь.

Напомним, что вчера, в ходе пресс-конференции, в рамках которой президент Игорь Додон подвел итого 100 дней своей деятельности, он также заявил, что намерен инициировать консультативный референдум в конце сентября.

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