ДПМ: Додон пытается проводить избирательную компанию

По словам представителя партии, Виталия Гэмурарь, президент страны посредством этих действий на самом деле пытается проводить избирательную кампанию на государственные деньги.

«ДПМ ясно высказалась по поводу некоторых проблем и идей, объявленных Игорем Додоном ранее об организации различных референдумов. Юристы проанализируют с правовой точки зрения и эту политиканскую идею, а также запрос на расходы большой суммы денег из государственного бюджета, для того, чтобы президент Игорь Додон на самом деле провел избирательную кампанию на государственные деньги», — заявил Виталие Гэмурарь.