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14:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев поручил свердловским мэрам и министерству АПК стимулировать развитие потребкооперации в регионе

С начала этого года в Свердловской области было создано три новых сельскохозяйственных кооператива. Такая форма предприятий решает проблему занятости на селе и стимулирует рост производства качественной сельхозпродукции. Способствовать развитию сельхозкооперации губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов и министерству АПК и продовольствия.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

«Большое значение для роста малого и среднего бизнеса, повышения качества жизни сельчан имеет развитие сельскохозяйственных кооперативов. Мы будем всеми доступными способами помогать развитию таких предприятий. Это не просто слова. Прошу самым внимательным образом всех ответственных отнестись к этому вопросу. Информируйте частных предпринимателей, небольшие сельхозпредприятия, какие перспективы открываются при объединении. Это новые рынки сбыта. Главы муниципалитетов лучше, чем кто бы то ни было знают сельхозпроизводителей и частников, встречайтесь с ними. Наша цель -обеспечить уральцев качественными, доступными по цене продуктами питания собственного производства, обеспечить конкурентоспособность нашей продукции, укрепить финансовую устойчивость агропрома», — заявил глава региона.

Евгений Куйвашев поручил министру АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрию Дегтяреву совместно с ветеринарной службой рассмотреть возможность введения льгот на услуги для членов сельскохозяйственных кооперативов.

«Проведите совещание, подумайте какую стимулирующую меру можно ввести для хозяйств, входящих в кооперативы», — сказал губернатор.

Напомним, в прошлом году, благодаря областной поддержке, в Сухоложском районе был открыт новый логистический центр по переработке овощей местного производства. Предприятие имеет форму потребительского кооператива, в который входит более десяти фермерских и личных хозяйств. А в Богдановичском районе в феврале того же года был открыт новый комбикормовый завод. Производство построено на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива, который получал областное финансирование на развитие бизнеса.

Стоит сказать, что новый виток развития потребкооперация в регионе получила в 2015 году, когда по решению Евгения Куйвашева сельхозкооперативы были признаны приоритетным направлением АПК и включены в список субсидируемых отраслей. Кооперативы начали получать грантовую поддержку на развитие материально-технической базы до 10 млн руб. В 2016 году гранты предоставлены четырем кооперативам на сумму 28 млн руб., В 2016 году гранты предоставлены четырем кооперативам на сумму 28 млн руб., пять кооперативов получили субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в сумме 6,8 млн руб.

На сегодняшний день в Свердловской области действует 48 сельскохозяйственных потребительских кооперативов 33 снабженческо-сбытовых, 9 кредитных и 6 перерабатывающих. За последние пять лет сумма услуг, оказанных кооперативами Свердловской области, составила 2, В 2016 году гранты предоставлены четырем кооперативам на сумму 28 млн руб., кредитные кооперативы выдали более 3 млрд руб. в виде займов членам кооперативов.

«Сельское хозяйство было и остается приоритетным направлением нашей работы и сохраняет формы поддержки, которые были до сегодняшнего дня. С 2012 года мы только увеличивали объем поддержки АПК. Сегодня мы должны провести параллели между нашими планами по развитию отрасли и федеральными приоритетами, которые мы обсуждали вчера. И сделать программу развития агропрома по тому же принципу — с конкретными целевыми показателями, коэффициентами, параметрами, ответственными лицами. Я попрошу ответственные ведомства, в том числе и глав муниципалитетов, включиться в эту работу. Программа должна быть рассмотрена уже на следующем совете глав», — отметил Евгений Куйвашев.

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