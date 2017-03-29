Минздрав ждет заявок от медиков, готовых уехать в село

В Челябинской области стартовала программа «Земский фельдшер» — медикам, которые готовы переехать в село на пять лет, заплатят по 500 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя Минздрава Сергея Кремлева.

Постановление о порядке выплаты по новой программе утвердили в среду, 29 марта, в региональном правительстве. «На сегодняшний день дефицит среднего медперсонала в селах и поселках Челябинской области составляет 134 человека. Новая программа должна решить эту проблему. Медику в возрасте до 50 лет, со средним профессиональным образованием выплачивается компенсация в размере 500 тыс. рублей. Договор заключается на пять лет», — отметил Кремлев.

Для реализации программы в 2017 году из областного бюджета выделили 10 млн рублей. Министр прогнозирует, что в следующем году сумма будет больше.

Добавим, что по данным пресс-службы профильного ведомства, на сегодняшний день нет ни одной официальной заявки по этой программе. Впрочем, здесь уверяют, что это вопрос времени — люди звонят, интересуются, уточняют детали.

Напомним, что в Челябинской области с 2012 года работает программа «Земский доктор», которая заключается в выплате 1 млн рублей врачам, приехавшим работать в сельскую местность. За 4 года в села и рабочие поселки Южного Урала привлечены более 400 специалистов: 135 человек в 2012 году, 91 — в 2013 году, 84 — в 2014 году, 92 — в 2015 году, 32 — в 2016 году. Наибольшее количество врачей по программе отправились в Красноармейский (56 человек), Сосновский (45 человек), Еткульский (39 человек), Кунашакский (32 человека), Аргаяшский (32 человека) и Нагайбакский (27 человек) районы.