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14:05 (мск), источник: СуперОмск

Лидера омских единороссов Тетянникова проверили на детекторе лжи

Секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников ответил на вопросы журналистов с использованием полиграфа.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», вопросы журналистов касались подготовки к предварительному голосованию ЕР, которое состоится 28 мая.

Так, у Тетянникова поинтересовались, какие задачи руководство партии ставит перед ним на предстоящие праймериз и выборы в омский горсовет.

«Получить квалифицированное большинство в горсовете и быть первыми по партийным спискам. Мы должны вернуть доверие омичей. Нам есть, что дать людям. Мы хорошо умеем делать работу над ошибками», — ожидаемо заявил лидер омских единороссов.

Впрочем, острых и явно провокационных вопросу Тетянникову, похоже, так и не задали. Хотя в ЕР заявили, что по результатам работы полиграфа Юрий Тетянников волновался, отвечая на некоторые вопросы, но в целом давал искренние и правдивые ответы.

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