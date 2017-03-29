Лидера омских единороссов Тетянникова проверили на детекторе лжи
Секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников ответил на вопросы журналистов с использованием полиграфа.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников ответил на вопросы журналистов с использованием полиграфа.
Как сообщили в
Так, у Тетянникова поинтересовались, какие задачи руководство партии ставит перед ним на предстоящие праймериз и выборы в омский горсовет.
«Получить квалифицированное большинство в горсовете и быть первыми по партийным спискам. Мы должны вернуть доверие омичей. Нам есть, что дать людям. Мы хорошо умеем делать работу над ошибками», — ожидаемо заявил лидер омских единороссов.
Впрочем, острых и явно провокационных вопросу Тетянникову, похоже, так и не задали. Хотя в ЕР заявили, что по результатам работы полиграфа Юрий Тетянников волновался, отвечая на некоторые вопросы, но в целом давал искренние и правдивые ответы.