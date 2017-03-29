Посол Греции в России Андреас Фриганас откроет в Нижнем Новгороде «Центр греческой культуры» 5 апреля
Планируется, что греческая делегация проведет презентацию экономического потенциала своей страны.
Планируется, что греческая делегация проведет презентацию экономического потенциала своей страны.
По информации администрации Нижнего Новгорода, Андреас Фриганас
«Центр греческой культуры» в Нижнем Новгороде откроется мероприятием — Эхо международного кинофестиваля «Современное кино Греции». Начало — 18:00 (ГЦСИ «Арсенал»).
«Мы видим своей главной задачей знакомство жителей города и области с историей и современной жизнью Греции. И планируем стать очагом, притягивающим представителей культуры и бизнеса для активного сотрудничества России и Греции в области туризма, банковского и финансового секторов, сектора пищевой промышленности и других направлений», — сообщила директор «Центра греческой культуры» в Нижнем Новгороде Мария Фотиаду.
6 апреля в администрации города состоится встреча с представителями регионального бизнеса по вопросу сотрудничества с Грецией. Планируется, что греческая делегация проведет презентацию экономического потенциала своей страны и расскажет о конкретных возможностях сотрудничества. Формат мероприятия предполагает, что нижегородские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Грецией или уже работают с ней, смогут задать свои вопросы напрямую послу и обратиться за содействием в их решении.