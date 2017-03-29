Посол Греции в России Андреас Фриганас откроет в Нижнем Новгороде «Центр греческой культуры» 5 апреля

По информации администрации Нижнего Новгорода, Андреас Фриганас 5—6 апреля будет находиться с визитом в Нижнем Новгороде. Здесь он откроет «Центр греческой культуры» и проведет встречи с представителями власти и бизнеса. В поездке посла Греции будут сопровождать архимандрит Синесиос из Афин и заместитель посла по экономике и культуре Димитрос Яламас.

«Центр греческой культуры» в Нижнем Новгороде откроется мероприятием — Эхо международного кинофестиваля «Современное кино Греции». Начало — 18:00 (ГЦСИ «Арсенал»).

«Мы видим своей главной задачей знакомство жителей города и области с историей и современной жизнью Греции. И планируем стать очагом, притягивающим представителей культуры и бизнеса для активного сотрудничества России и Греции в области туризма, банковского и финансового секторов, сектора пищевой промышленности и других направлений», — сообщила директор «Центра греческой культуры» в Нижнем Новгороде Мария Фотиаду.

6 апреля в администрации города состоится встреча с представителями регионального бизнеса по вопросу сотрудничества с Грецией. Планируется, что греческая делегация проведет презентацию экономического потенциала своей страны и расскажет о конкретных возможностях сотрудничества. Формат мероприятия предполагает, что нижегородские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Грецией или уже работают с ней, смогут задать свои вопросы напрямую послу и обратиться за содействием в их решении.