Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
13:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Штат администрации Нижнего Новгорода увеличен на 16 человек в связи с возвращением городу градостроительных полномочий

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода, в настоящее время штат департамента увеличен на 16 сотрудников, что потребует ежемесячного финансирования около 550 тыс рублей.

По словам собеседника агентства, для оптимизации работы внесены изменения в структуру департамента, созданы управления территориального планирования (5 человек), подготовки разрешительной документации (6 человек), землепользования и развития инженерной инфраструктуры (2 человека), правового обеспечения градостроительной деятельности (3 человека).

На вакантные ставки принимаются специалисты с опытом работы в области градостроительства, городского кадастра и землеустройства, специалисты с инженерным образованием.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает получать дополнительно около 200 млн. рублей ежегодно от возвращения градостроительных полномочий в ведение города.

Региональный парламент принял закон о возвращении всем муниципалитетам Нижегородской области градостроительных полномочий с нового года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь