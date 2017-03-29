Штат администрации Нижнего Новгорода увеличен на 16 человек в связи с возвращением городу градостроительных полномочий

По словам собеседника агентства, для оптимизации работы внесены изменения в структуру департамента, созданы управления территориального планирования (5 человек), подготовки разрешительной документации (6 человек), землепользования и развития инженерной инфраструктуры (2 человека), правового обеспечения градостроительной деятельности (3 человека).

На вакантные ставки принимаются специалисты с опытом работы в области градостроительства, городского кадастра и землеустройства, специалисты с инженерным образованием.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает получать дополнительно около 200 млн. рублей ежегодно от возвращения градостроительных полномочий в ведение города.

Региональный парламент принял закон о возвращении всем муниципалитетам Нижегородской области градостроительных полномочий с нового года.