Патриарх Кирилл нашел виноватых в революции 1917 года

Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?

Глава РПЦ считает, что «интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности».

Патриарх также выразил сожаление, что сейчас продолжается «война исторических аргументов». «Общество до сих пор не примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности. Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов», — подчеркнул он.

«Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», — добавил патриарх.