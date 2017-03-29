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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл нашел виноватых в революции 1917 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Патриарх Кирилл возложил основную вину за революцию 1917 года на интеллигенцию.

Источник: РИА "Новости"
Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?
Патриарх Кирилл
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Глава РПЦ считает, что «интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности».

Патриарх также выразил сожаление, что сейчас продолжается «война исторических аргументов». «Общество до сих пор не примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности. Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов», — подчеркнул он.

«Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», — добавил патриарх.

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