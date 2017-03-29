Владимир Можин официально вступил в должность главы Копейска

Владимир Можин отметил, что трижды в жизни принимал присягу — в армии, в прокуратуре и сейчас. «И я всегда выполнял взятые на себя обязательства. Будем работать! Надеюсь на вашу поддержку и взаимопонимание по выполнению предоставленных мне полномочий. Мы должны честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах жителей города», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что новый глава Копейска исключил из протокола праздничный фуршет. Сразу после вступления в должность он отправился на заседание городского Собрания депутатов.

Напомним, 22 марта бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин был избран главой Копейска. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре депутаты Копейска приняли досрочную отставку главы города Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель. Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря. Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута «Единой Россией» и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным.