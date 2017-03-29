Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши в связи с обстрелом консульства в Луцке

«Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения таких провокаций в будущем», — подчеркнул Порошенко.

Все консульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке

Кроме этого, Порошенко сообщил Дуде, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти.

Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении.

Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения.

Как сообщалось, в Луцке ночью обстреляли здание Генконсульства Польши, которое находится по адресу: ул. Дубновская, 22-Б. В результате стрельбы была повреждена крыша здания, там заметна дыра, окно под этим местом разбито. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники. МИД Польши вызвал посла Украины в связи с инцидентом.

По предварительным данным СБУ, в консульство стреляли из гранатомета РПГ-26.

Отметим, президент Порошенко осудил обстрел консульства в Луцке и поручил правоохранителям найти виновных.