Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Сокуров: власти совершают большую ошибку, это невозможно терпеть
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
14:39 (мск), источник: 112.ua

Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши в связи с обстрелом консульства в Луцке

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой в связи с сегодняшним ночным обстрелом польского консульства в Луцке. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Источник: 112.ua

«Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения таких провокаций в будущем», — подчеркнул Порошенко.

Читайте также
Все консульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке

Кроме этого, Порошенко сообщил Дуде, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти.

Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении.

Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения.

Как сообщалось, в Луцке ночью обстреляли здание Генконсульства Польши, которое находится по адресу: ул. Дубновская, 22-Б. В результате стрельбы была повреждена крыша здания, там заметна дыра, окно под этим местом разбито. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники. МИД Польши вызвал посла Украины в связи с инцидентом.

По предварительным данным СБУ, в консульство стреляли из гранатомета РПГ-26.

Отметим, президент Порошенко осудил обстрел консульства в Луцке и поручил правоохранителям найти виновных.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию по литературе
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь