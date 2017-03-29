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14:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС. Соответствующее заявление она сделала в среду, выступая в Палате общин британского парламента.

Источник: AP 2017

«Несколько минут назад в Брюсселе постоянный представитель Великобритании при ЕС вручил письмо главе Европейского совета от моего имени, подтверждая решение правительства применить статью 50 договора о ЕС», — сказала она. «Процесс, предусмотренный статьей 50, сейчас запущен», — добавила премьер.

Это подтвердил председатель Европейского совета Дональд Туск, которому послание Мэй передал постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу. «Девять месяцев спустя Великобритания сделала это (направила уведомление о запуске процедуры Brexit — прим. ТАСС)», — написал Туск в своем в микроблоге в Twitter.

Мэй назвала запуск Brexit историческим моментом, у которого нет пути назад.

Это исторический момент, у которого не может быть пути назад. Великобритания покидает Европейский союз. Мы собираемся принимать собственные решения и собственные законы.
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
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«Сегодня не очень хороший день. Выход Соединенного Королевства отметит новую главу в истории ЕС, но мы готовы к этому и мы будем двигаться вперед, надеясь, что Великобритания останется близким партнером», — заявил глава Европарламента Антонио Таяни, комментируя запуск процедуры Brexit.

«Сегодня первый день очень долгого пути», — заявил, в свою очередь, главный переговорщик ЕС по условиям Brexit Мишель Барнье.

Уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, применение которой начинает двухлетний процесс переговоров об условиях «развода» между Лондоном и Брюсселем. Речь идет о первом применении указанной статьи за всю 60-летнюю историю европейского сообщества, а сами переговоры должны стартовать не ранее мая.

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