СМИ: Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit

Это подтвердил председатель Европейского совета Дональд Туск, которому послание Мэй передал постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу. «Девять месяцев спустя Великобритания сделала это (направила уведомление о запуске процедуры Brexit — прим. ТАСС)», — написал Туск в своем в микроблоге в Twitter.

«Несколько минут назад в Брюсселе постоянный представитель Великобритании при ЕС вручил письмо главе Европейского совета от моего имени, подтверждая решение правительства применить статью 50 договора о ЕС», — сказала она. «Процесс, предусмотренный статьей 50, сейчас запущен», — добавила премьер.

Мэй назвала запуск Brexit историческим моментом, у которого нет пути назад.

Это исторический момент, у которого не может быть пути назад. Великобритания покидает Европейский союз. Мы собираемся принимать собственные решения и собственные законы.

«Сегодня не очень хороший день. Выход Соединенного Королевства отметит новую главу в истории ЕС, но мы готовы к этому и мы будем двигаться вперед, надеясь, что Великобритания останется близким партнером», — заявил глава Европарламента Антонио Таяни, комментируя запуск процедуры Brexit.

«Сегодня первый день очень долгого пути», — заявил, в свою очередь, главный переговорщик ЕС по условиям Brexit Мишель Барнье.

Уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, применение которой начинает двухлетний процесс переговоров об условиях «развода» между Лондоном и Брюсселем. Речь идет о первом применении указанной статьи за всю 60-летнюю историю европейского сообщества, а сами переговоры должны стартовать не ранее мая.