Конгресс США отменил закон о защите данных в интернете
Палата представителей конгресса отозвала закон о праве на защиту персональных данных в интернете, дав
Палата представителей конгресса отозвала закон о праве на защиту персональных данных в интернете, дав
Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену введенного при администрации Барака Обамы закона, обязывающего
Сторонники такого решения утверждают, что это повысит конкуренцию на рынке, критики опасаются, что отмена закона сильно ударит по правам потребителей.
Ожидается, что президент Трамп в ближайшее время одобрит это решение Конгресса.
Отмены закона активно добивались такие крупные игроки рынка коммуникаций как Verizon, AT&T и Comcast, которые утверждали, что компании, предоставляющие
Закон, принятый при Бараке Обаме в октябре прошлого года, незадолго до избрания Дональда Трампа, должен был вступить в силу к концу этого года.
Он предполагал обязанность
Более того,
Победители и проигравшие
Новый глава Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC) Аджит Пай заявил, что отмена закона уравняет игроков в
«В прошлом году Федеральная комиссия по коммуникациям протолкнула партийным голосованием закон об охране персональных данных, разработанный в интересах одной группы компаний и в ущерб другой группе, — заявил он. — Соответственно, конгресс принял резолюцию, отклоняющую такой подход разделения на победителей и побежденных до того, как этот закон вступил в силу».
«Я хочу, чтобы американцы знали, что FCC будет сотрудничать с Федеральной торговой комиссией, обеспечивая защиту персональных данных потребителей в интернете на последовательной и всеобъемлющей основе», — подчеркнул Аджит Пай.
Однако решение Конгресса возмутило защитников прав пользователей интернета.
Сегодня конгресс в очередной раз доказал, что его больше заботят интересы финансирующих его корпораций, чем безопасность их избирателей.
«Разгневаны представители всего политического спектра, и каждый законодатель, проголосовавший за то, чтобы отнять у нас право на защиту персональных данных, пожалеет об этом, когда придет день выборов», — сказала она.
Активисты уже запустили кампанию, чтобы рассказать людям, кто именно из конгрессменов выступил за отмену закона.