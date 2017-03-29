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15:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Конгресс США отменил закон о защите данных в интернете

Палата представителей конгресса отозвала закон о праве на защиту персональных данных в интернете, дав интернет-провайдерам право продавать данные пользователей без их разрешения.

Источник: AP 2017

Интернет-провайдеры в США в скором времени уже не будут должны спрашивать разрешения пользователей, чтобы делиться их персональными данными с маркетинговыми фирмами и другими участниками рынка.

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Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену введенного при администрации Барака Обамы закона, обязывающего интернет-провайдеров получать разрешение на использование личных данных пользователей, включая такие, как местоположение клиента и история его посещений интернет-сайтов.

Сторонники такого решения утверждают, что это повысит конкуренцию на рынке, критики опасаются, что отмена закона сильно ударит по правам потребителей.

Ожидается, что президент Трамп в ближайшее время одобрит это решение Конгресса.

Отмены закона активно добивались такие крупные игроки рынка коммуникаций как Verizon, AT&T и Comcast, которые утверждали, что компании, предоставляющие интернет-услуги, регулировались более жестко, чем, к примеру, Google или Facebook.

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Закон, принятый при Бараке Обаме в октябре прошлого года, незадолго до избрания Дональда Трампа, должен был вступить в силу к концу этого года.

Он предполагал обязанность интернет-провайдеров запрашивать у потребителей разрешение на использование их личных данных, таких как точные координаты, информация о финансах, здоровье, детях, номера социальных страховок, адреса посещаемых сайтов, использование приложений и содержание посланий.

Более того, интернет-компании были бы обязаны предоставить пользователям право отказаться предоставлять и более открытую информацию, например, адреса электронной почты.

Победители и проигравшие

Новый глава Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC) Аджит Пай заявил, что отмена закона уравняет игроков в интернет-пространстве.

«В прошлом году Федеральная комиссия по коммуникациям протолкнула партийным голосованием закон об охране персональных данных, разработанный в интересах одной группы компаний и в ущерб другой группе, — заявил он. — Соответственно, конгресс принял резолюцию, отклоняющую такой подход разделения на победителей и побежденных до того, как этот закон вступил в силу».

«Я хочу, чтобы американцы знали, что FCC будет сотрудничать с Федеральной торговой комиссией, обеспечивая защиту персональных данных потребителей в интернете на последовательной и всеобъемлющей основе», — подчеркнул Аджит Пай.

Однако решение Конгресса возмутило защитников прав пользователей интернета.

Сегодня конгресс в очередной раз доказал, что его больше заботят интересы финансирующих его корпораций, чем безопасность их избирателей.
Эван Грир
Руководитель правозащитной группы Fight for the Future («Борьба за будущее»)

«Разгневаны представители всего политического спектра, и каждый законодатель, проголосовавший за то, чтобы отнять у нас право на защиту персональных данных, пожалеет об этом, когда придет день выборов», — сказала она.

Активисты уже запустили кампанию, чтобы рассказать людям, кто именно из конгрессменов выступил за отмену закона.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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