Генпрокуратура Украины объявила в розыск депутата гордумы Екатеринбурга
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск депутата Екатеринбургской городской думы, директора ЦПКиО Романа Шадрина.
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск депутата Екатеринбургской городской думы, директора ЦПКиО Романа Шадрина.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.
По информации ведомства, Главная военная прокуратура Украины подозревает Шадрина в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Участие в террористической организации», «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и «Нарушения законов и обычаев войны» УК Украины.
По версии украинских силовиков, Шадрин в период с октября 2014 года по август 2015 года, «действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил РФ, находясь на должности замминистра государственной безопасности ЛНР, принимал участие в ведении агрессивной войны против Украины». Среди таковых называются отдача приказов и организация артиллерийских обстрелов.
Кроме того, по версии украинских правоохранителей, екатеринбургский депутат «организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан Российской Федерации, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и прочего жестокого обращения с ними».
В настоящее время народный избранник якобы объявлен в розыск.
Напомним, Роман Шадрин, Герой России, участник боевых действий в Чечне и Южной Осетии,
Спустя некоторое время, Шадрин попал под украинские санкции. В отношении него было введено блокирование активов, отказ в предоставлении визы, а также «применение иных запретов въезда на территорию Украины».