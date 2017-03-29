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14:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Генпрокуратура Украины объявила в розыск депутата гордумы Екатеринбурга

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск депутата Екатеринбургской городской думы, директора ЦПКиО Романа Шадрина.

Источник: Nakanune.ru

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, Главная военная прокуратура Украины подозревает Шадрина в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Участие в террористической организации», «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и «Нарушения законов и обычаев войны» УК Украины.

По версии украинских силовиков, Шадрин в период с октября 2014 года по август 2015 года, «действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил РФ, находясь на должности замминистра государственной безопасности ЛНР, принимал участие в ведении агрессивной войны против Украины». Среди таковых называются отдача приказов и организация артиллерийских обстрелов.

Кроме того, по версии украинских правоохранителей, екатеринбургский депутат «организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан Российской Федерации, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и прочего жестокого обращения с ними».

В настоящее время народный избранник якобы объявлен в розыск.

Напомним, Роман Шадрин, Герой России, участник боевых действий в Чечне и Южной Осетии, генерал-майор в запасе, в феврале 2015 года ездил в Донбасс. По его словам, участия в боях он не принимал, а посещал юго-восток Украины на общественных началах, поскольку курировал доставку в ЛНР гуманитарной помощи с Урала.

Спустя некоторое время, Шадрин попал под украинские санкции. В отношении него было введено блокирование активов, отказ в предоставлении визы, а также «применение иных запретов въезда на территорию Украины».

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