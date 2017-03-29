В 2017 году в Самаре будет запущена единая автоматизированная система малых закупок

В нем приняли участие руководители профильных департаментов, представители прокуратуры, МВД, налоговой службы и эксперты. В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия коррупции в органах муниципальной власти и учреждениях образования.

В 2016 году Правовым департаментом проведена антикоррупционная экспертиза 376 проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 29 из них выявлены коррупциогенные факторы. Это почти на 10% меньше, чем было выявлено в 2015 году.

В настоящее время повышенный риск возникновения коррупции существует в сфере размещение заказов и осуществление закупок. Коррупционным рискам подвержены все стадии закупочного процесса — от формирования начальной цены контракта и разработки технического задания до установления преференций в отношении отдельных поставщиков и необоснованных условий приемки продукции по контракту.

Как сообщил руководитель Управления организации торгов Алексей Чечеткин, в настоящее время ведется постоянная работа по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок. Так, проходят проверки на наличие аффилированности всех лиц, причастных к организации закупок, ведется постоянный мониторинг правонарушений и анализ конкурсной документации.

Благодаря принятым мерам только в 2016 году удалось сэкономить на торгах 206 млн. рублей. До 20% снизилось количество покупок у единственного поставщика.

Глава Самары отметил, что проводимая в последние годы антикоррупционная политика доказала свою эффективность. В 2016 году Самара вошла в топ-10 Национального рейтинга прозрачности закупок. Город занял 6 место в группе «Высокая прозрачность».

Однако остается ещё ряд вопросов, которые необходимо решить. Так, бюджетные учреждения совершают небольшие закупки на основании коммерческих предложений. При этом цена аналогичных закупок у разных учреждений порой сильно разнится.

Для решения этого вопроса на муниципальном уровне планируется создать автоматизированную систему малых закупок. По мнению Олега Фурсова, она повысит прозрачность коммуникации заказчиков и поставщиков.

— Такая электронная биржа позволит фермерам и производителям размещать цены на свои товары и услуги в сети, а заказчикам осуществлять закупки. Кроме того, это позволит усилить контроль за деятельностью руководителей бюджетных учреждений и исключить факты аффилированности при закупках, — подчеркнул Олег Фурсов.

Глава города поручил запустить единую автоматизированную систему в течение 2017 года и ужесточить требования к конкурсной документации.