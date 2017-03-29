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15:02 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко пообещал Всемирному банку выполнять все договоренности

На встрече со старшим вице-президентом Всемирного банка по операционным вопросам Кайлом Питерсом президент Беларуси Александр Лукашенко официально пообещал выполнять все договоренности.

Источник: Ежедневник.by

«Очень хорошо, что мы с вами сотрудничаем, и, видимо, вы не имеете больших претензий к нам, — заметил глава государства. — Мы с вами реализовали амбициозную программу, и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык».

«Главное состоит в том, что вы своими действиями в Беларуси даете нам альтернативу, — считает Александр Лукашенко. — Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на один-два источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета, но и в целом на очень мощную поддержку Всемирного банка. Вот за это я вам прежде всего благодарен».

По мнению главы государства, когда нет альтернативы, нет выбора, очень сложно строить экономические отношения внутри и выстраивать социальную политику.

«А когда есть выбор, альтернатива, больше возможностей прийти к успеху», — подчеркнул президент, при этом напомнив, что за время сотрудничества с Беларусью Всемирный банк инвестировал более 1,6 млрд долларов в реализацию значимых для страны проектов. В настоящее время осуществляются проекты на примерно 1 млрд долларов.

Александр Лукашенко также заверил, что Беларусь во взаимодействии со Всемирным банком намерена и впредь выполнять договоренности и обещания, сообщила пресс-служба главы государства.

В свою очередь Кайл Питерс выразил мнение, что все программы Всемирного банка реализуются в нашей стране очень качественно.

«Мой нынешний визит связан с утверждением новой страновой программы для Беларуси на следующие три-четыре года, — сообщил он. — Сейчас на повестке дня девять программ сотрудничества Всемирного банка с Беларусью, которые касаются развития инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, а также образования».

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