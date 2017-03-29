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15:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Вице-мэр Владимир Астанин возглавил Союз строителей Воронежской области

Заместитель главы по градостроительству Владимир Астанин возглавил некоммерческое партнерство (НП) «Союз строителей Воронежской области», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Союзе в среду, 29 марта.

Владимир Астанин на посту председателя правления НП сменит Вячеслава Бутырина, который добровольно сложил с себя полномочия. После перехода на новую должность Астанин покинет пост вице-мэра в городской администрации, сообщил «Коммерсант-Черноземье». В пресс-службе мэрии корреспонденту РИА «Воронеж» уточнили, что замглавы по градостроительству «находится в отпуске, никаких заявлений от его имени не поступало». Владимир Астанин контролировал в мэрии работу строительного блока — управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства.

Региональное объединение работодателей строительного комплекса НП «Союз строителей Воронежской области» появилось в 2001 году. Как сообщается на сайте Союза, НП создавали для «объединения разрозненных перестройкой предприятий и организаций строительного комплекса области». Задачами Союза строителей области являются создание привлекательного инвестиционного климата и оживление инвестиционной активности в строительной отрасли, представление интересов членов объединения в законодательной и административной власти Воронежа и области.

В Союз строителей Воронежской области входит более 80 компаний.

Контекст

Уход с должности Владимира Астанина продолжит реформу строительного блока мэрии, о которой глава города Александр Гусев заявил 23 января. Губернатор Алексей Гордеев жестко раскритиковал городских чиновников за нарушение архитектурного ансамбля привокзальной площади. Рядом с вокзалом «Воронеж-1», на месте сквера, началось строительство кафе. Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и строительного блока мэрии в целом. Александр Гусев признал необходимость перемен и пообещал, что реформа будет подготовлена и проведена в сжатые сроки.

На следующий день, 24 января, правоохранители задержали Антона Шевелева по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. По версии следствия, Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию. Его место заняла замруководителя управления Светлана Огнева.

Еще через два дня, 26 января, Александр Гусев вывел из ведения вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина строительный блок горадминистрации. Градоначальник подчинил городское управление строительной политики первому вице-мэру Вадиму Кстенину, отдел подготовки и выдачи разрешительной документации — самому себе.

В конце марта истек срок подачи документов на конкурс на замещение должности руководителя управления главного архитектора (УГА) Воронежа. Мэрия получила 16 заявлений от кандидатов, итоги конкурса еще неизвестны.

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