Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
«Кремль бессилен что-либо изменить»: эксперт об итогах митинга
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
15:10 (мск), источник: Publika.md

В четверг парламент обсудит в первом чтении законопроект о снятии депутатского иммунитета

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету дала положительный отзыв на законопроект о внесении поправок в 70-ю статью Конституции.

Источник: Publika.md

Он предусматривает отказ от депутатской неприкосновенности. Завтра законодатели обсудят проект в первом чтении.

Ряд депутатов убеждены, что иммунитета следует лишить и многих госчиновников, а также президента.

«Не считаете ли вы изменение 70 статьи дискриминирующим, ведь как президент, так и депутаты получают статус через всеобщее прямое, тайное, свободное и равное волеизъявления граждан?», — сказал депутат ЛДПМ Ангел Агаке.

Социалисты встретили предложение либерал-демократа критикой.

«Президент является гарантом суверенитета и независимости страны, верховным главнокомандующим Вооруженными силами, и поэтому он должен пользоваться неприкосновенностью. Никто не должен вмешиваться в дела президента, если только он явно не нарушил Конституцию», — отметил депутат ПСРМ Василий Боля.

Депутаты ПСРМ еще не решили, поддержат ли они предложение о лишении парламентариев неприкосновенности, хотя согласны с идеей снятия иммунитета с государственных чиновников.

«Отменить неприкосновенность, в частности для судей, членов совета правления и президента Национального банка. Предложите такую инициативу, и мы будем ее обсуждать. Это совсем другой закон».

Демократ Сергей Сырбу предложил, чтобы отзыв на инициативу дали глава государства, судьи и другие официальные лица, которые фигурируют в законопроекте.

«Если у кого-то из коллег есть предложения, пожалуйста, высказывайте. Мы изучим их и дополним закон. В этом случае все, в том числе президент, в случае нарушений будут равны перед законом. Речь уже идет о другом проекте, претерпевшем более глубокие изменения», — подчеркнул депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Многие жители страны поддерживают инициативу демократов и убеждены, что с принятием закона исчезнет препятствие для свершения правосудия.

По Конституции, депутатов можно лишить иммунитета лишь с согласия парламента, большинством голосов законодателей по запросу генерального прокурора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь