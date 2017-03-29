В четверг парламент обсудит в первом чтении законопроект о снятии депутатского иммунитета
Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету дала положительный отзыв на законопроект о внесении поправок в 70-ю статью Конституции.
Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету дала положительный отзыв на законопроект о внесении поправок в 70-ю статью Конституции.
Он предусматривает отказ от депутатской неприкосновенности. Завтра законодатели обсудят проект в первом чтении.
Ряд депутатов убеждены, что иммунитета следует лишить и многих госчиновников, а также президента.
«Не считаете ли вы изменение 70 статьи дискриминирующим, ведь как президент, так и депутаты получают статус через всеобщее прямое, тайное, свободное и равное волеизъявления граждан?», — сказал депутат ЛДПМ Ангел Агаке.
Социалисты встретили предложение
«Президент является гарантом суверенитета и независимости страны, верховным главнокомандующим Вооруженными силами, и поэтому он должен пользоваться неприкосновенностью. Никто не должен вмешиваться в дела президента, если только он явно не нарушил Конституцию», — отметил депутат ПСРМ Василий Боля.
Депутаты ПСРМ еще не решили, поддержат ли они предложение о лишении парламентариев неприкосновенности, хотя согласны с идеей снятия иммунитета с государственных чиновников.
«Отменить неприкосновенность, в частности для судей, членов совета правления и президента Национального банка. Предложите такую инициативу, и мы будем ее обсуждать. Это совсем другой закон».
Демократ Сергей Сырбу предложил, чтобы отзыв на инициативу дали глава государства, судьи и другие официальные лица, которые фигурируют в законопроекте.
«Если у
Многие жители страны поддерживают инициативу демократов и убеждены, что с принятием закона исчезнет препятствие для свершения правосудия.
По Конституции, депутатов можно лишить иммунитета лишь с согласия парламента, большинством голосов законодателей по запросу генерального прокурора.