В четверг парламент обсудит в первом чтении законопроект о снятии депутатского иммунитета

Он предусматривает отказ от депутатской неприкосновенности. Завтра законодатели обсудят проект в первом чтении.

Ряд депутатов убеждены, что иммунитета следует лишить и многих госчиновников, а также президента.

«Не считаете ли вы изменение 70 статьи дискриминирующим, ведь как президент, так и депутаты получают статус через всеобщее прямое, тайное, свободное и равное волеизъявления граждан?», — сказал депутат ЛДПМ Ангел Агаке.

Социалисты встретили предложение либерал-демократа критикой.

«Президент является гарантом суверенитета и независимости страны, верховным главнокомандующим Вооруженными силами, и поэтому он должен пользоваться неприкосновенностью. Никто не должен вмешиваться в дела президента, если только он явно не нарушил Конституцию», — отметил депутат ПСРМ Василий Боля.

Депутаты ПСРМ еще не решили, поддержат ли они предложение о лишении парламентариев неприкосновенности, хотя согласны с идеей снятия иммунитета с государственных чиновников.

«Отменить неприкосновенность, в частности для судей, членов совета правления и президента Национального банка. Предложите такую инициативу, и мы будем ее обсуждать. Это совсем другой закон».

Демократ Сергей Сырбу предложил, чтобы отзыв на инициативу дали глава государства, судьи и другие официальные лица, которые фигурируют в законопроекте.

«Если у кого-то из коллег есть предложения, пожалуйста, высказывайте. Мы изучим их и дополним закон. В этом случае все, в том числе президент, в случае нарушений будут равны перед законом. Речь уже идет о другом проекте, претерпевшем более глубокие изменения», — подчеркнул депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Многие жители страны поддерживают инициативу демократов и убеждены, что с принятием закона исчезнет препятствие для свершения правосудия.

По Конституции, депутатов можно лишить иммунитета лишь с согласия парламента, большинством голосов законодателей по запросу генерального прокурора.