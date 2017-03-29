Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемой должности главы ГИБДД Виктора Нилова, соответствующий документ опубликован на официальном
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемой должности главы ГИБДД Виктора Нилова, соответствующий документ опубликован на официальном
«Освободить от занимаемой должности…
В начале марта СМИ сообщили, что Нилов написал рапорт об отставке. Однако источник РИА Новости тогда заявил, что
Виктор Нилов занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года.