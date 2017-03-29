Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД

«Освободить от занимаемой должности… генерал-лейтенанта полиции Нилова Виктора Ивановича, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.

В начале марта СМИ сообщили, что Нилов написал рапорт об отставке. Однако источник РИА Новости тогда заявил, что генерал-лейтенант продолжает исполнять свои обязанности и находится на рабочем месте.

Виктор Нилов занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года.