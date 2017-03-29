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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемой должности главы ГИБДД Виктора Нилова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

«Освободить от занимаемой должности… генерал-лейтенанта полиции Нилова Виктора Ивановича, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.

В начале марта СМИ сообщили, что Нилов написал рапорт об отставке. Однако источник РИА Новости тогда заявил, что генерал-лейтенант продолжает исполнять свои обязанности и находится на рабочем месте.

Виктор Нилов занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года.

Комментарии
5
ММС
Неугодные и непреданные до генерал-лейтенантов не дослуживаются. Максимум до старших лейтенантов.
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Сергей Донцов
порулил себе не много, нарулил, нагрёб и с богом, дай другому порулить.
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Евгений Краснов
ГИБДД не справилась с нашествием протестов, полятели головы
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