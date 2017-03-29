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15:47 (мск), источник: ЮГА.ру

Путин утвердил Сергея Табельского на должность прокурора Краснодарского края

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ о назначении Сергея Табельского прокурором Краснодарского края. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Табельский был прокурором Калининградской области. Ему 50 лет, работает 25 лет в прокуратуре на разных должностях, был прокурором Калмыкии.

Как сообщали Юга.ру, экс-прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек 16 ноября стал заместителем генпрокурора РФ Юрия Чайки. Исполнять обязанности прокурора края стал первый заместитель Коржинека Игорь Бабаев.

Планировалось, что новым прокурором Краснодарского края станет прокурор Сочи Марк Большедворский. На 55-й сессии ЗСК 24 ноября 2016 года за его кандидатуру проголосовал 81 депутат. Однако 15 февраля на 60-й сессии ЗСК депутаты согласовали кандидатуру Сергея Табельского на должность прокурора региона. В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с кандидатом в прокуроры.

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