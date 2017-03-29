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15:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МВФ отложил рассмотрение транша для Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Вопрос о выделении Киеву четвертого транша от Международного валютного фонда отсутствует в плане работы совета директоров фонда до 7 апреля, сообщается на сайте МВФ.

Источник: "РИА Новости" Украина

Его нет в плане, который составлен на период с 29 марта по 7 апреля.

Ранее Министерство финансов сообщило, что совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении очередного пересмотра программы расширенного финансирования страны, которое было намечено на 20 марта. Как пояснил министр соцполитики Андрей Рева, МВФ перенес вопрос, чтобы изучить ситуацию о влиянии блокады Донбасса на показатели страны. Он также подчеркнул, что новых переговоров по меморандуму, который уже согласован, не будет.

На минувшей неделе Нацбанк обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиардов долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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