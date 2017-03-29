Владимир Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Георгий Матюшкин был назначен на должность уполномоченного России при ЕСПЧ в ранге заместителя министра юстиции в 2008 году. До этого он работал заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО). С 2004 по 2005 год господин Матюшкин был помощником полномочного представителя президента России в ПФО.