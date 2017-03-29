Владимир Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина.
Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Георгий Матюшкин был назначен на должность уполномоченного России при ЕСПЧ в ранге заместителя министра юстиции в 2008 году. До этого он работал заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО). С 2004 по 2005 год господин Матюшкин был помощником полномочного представителя президента России в ПФО.