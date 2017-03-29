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16:15 (мск), источник: ТАСС

Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд

Ранее служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил Федеральную службу охраны (ФСО) России правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому Служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужно Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее у ФСО не было права изымать земли, Служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Комментарии
10
Allbert
В скором времени: новый указ президента ВВП. "ФСО в праве изымать имущество граждан РФ для осуществления полномочий ФСО России"
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Лукьянов Владимир
отлично!Все верно,Владимир Владимирович!
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Сергей Донцов
мало ворюге
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