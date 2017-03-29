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15:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава Новоуральска подал в отставку

Досрочно.

Источник: УралИнформБюро

Мэр Новоуральска Владимир Машков официально объявил об уходе. Заявление об отставке было сделано 29 марта на заседании гордумы, на котором глава города также представил отчет о своей работе за 2016 год, сообщает «Уралинформбюро».

Об уходе новоуральского мэра стало известно неделю назад. В дальнейшем В. Машков планирует продолжить карьеру в Калининградской области. По одной из версий, ему предложили место вице-губернатора, по другой — советника главы региона по внутренней политике.

В. Машков возглавлял Новоуральск с 2012 года. Срок его полномочий в кресле мэра истекал осенью 2017 года.

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