Глава Новоуральска подал в отставку
Досрочно.
Досрочно.
Мэр Новоуральска Владимир Машков официально объявил об уходе. Заявление об отставке было сделано 29 марта на заседании гордумы, на котором глава города также представил отчет о своей работе за 2016 год, сообщает «Уралинформбюро».
Об уходе новоуральского мэра стало известно неделю назад. В дальнейшем В. Машков планирует продолжить карьеру в Калининградской области. По одной из версий, ему предложили место
В. Машков возглавлял Новоуральск с 2012 года. Срок его полномочий в кресле мэра истекал осенью 2017 года.