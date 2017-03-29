НАБУ проводит обыски в НБУ
В САП сообщили, что в НБУ «происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры».
В САП сообщили, что в НБУ «происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры».
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду, 29 марта, проводит обыски в помещении Национального банка Украины, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
«Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — отметили в САП.
В прокуратуре не уточнили, по поводу чего и в рамках какого уголовного производства это происходит.
Напомним, 24 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели в Одессе обыски по делу о продаже мэрии города административного здания по завышенным ценам.