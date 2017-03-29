Обвиняемый в коррупции чиновник уволился с госслужбы

В апелляционную инстанцию 46-летнего Демидова доставил сотрудник ФСИН. С 22 марта обвиняемый находится под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал Ленинский районный суд Перми, отказавший СКР в просьбе отправить Демидова в СИЗО. На этого чиновника силовики вышли при расследовании уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог. Среди организаций, получивших в 2016 году госзаказы, оказалось ООО «Управляющая строительная компания «УралСтройПодряд». Стоимость подряда — 216 млн рублей. Двое ее представителей написали явки с повинной и сообщили, что летом 2016 передали главе КГБУ «УАДиТ» ноутбук Hewlett Packard стоимостью 115 890 рублей.



Не согласившись с домашним арестом, помощник прокурора Ленинского района Перми Ксения Михрюкова обратилась в апелляционную инстанцию с требованием взять Демидова под стражу. В начале заседания московский адвокат Станислав Родионцев опять попросил провести слушания в закрытом режиме. Судья Светлана Соколова не нашла для этого оснований.



По просьбе защиты была допрошена Людмила Баландина, хозяйка арендованной Демидовым квартиры. Она сообщила, что договор об аренде заключен до 1 января 2018 года и у нее нет возражений против нахождения здесь экс-чиновника.

Защита отметила: «Явки с повинной Карапетяна и Пятунина есть в деле. Повлиять на этих свидетелей уже невозможно. Ноутбук изъят. Справка о происхождении этого предполагаемого предмета взятки тоже есть в деле. Прошу рассмотреть вопрос об освобождении из-под домашнего ареста на денежный залог».



Выслушав доводы прокурора Константина Моисеева о необходимости поместить обвиняемого в СИЗО, судья Светлана Соколова оставила его под домашним арестом по 20 мая.