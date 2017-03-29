Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Могилу убийцы Вороненкова оформили в стиле Третьего рейха – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14На восток США обрушилась снежная буря
9В тени стены
1185-летие Наины Ельциной
16:39 (мск), источник: РИА Новости

Россия разрабатывает первую в мире гражданскую атомную подлодку

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Российские учёные разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Источник: РИА Новости

Ее планируют использовать для поиска полезные ископаемые подо льдами Арктики.

Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ "Рубин". Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых
Виктор Литвиненко
руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований
Читайте также
Битва за Север. Что даёт России освоение Арктики?

По его словам, таких подводных лодок нет в мире. Это уникальные перспективные технологические решения, которые помогут будущим поколениям решать серьезные задачи по освоению шельфа.

Сейчас, по его словам, заканчивается аванпроектирование комплексов по заказу Фонда перспективных исследований.

Длина подлодки составит 135,5 метра, ширина — 14,4 метра, скорость — 12,6 узла, максимальная глубина погружения — 400 метров. Подлодка сможет находиться в автономном плавании 90 суток, экипаж — 40 человек.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Путин уволил главу ГИБДД
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Начался выход Великобритании из ЕС
В Ливии семья погибла при падении истребителя на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь