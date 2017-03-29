Россия разрабатывает первую в мире гражданскую атомную подлодку

Ее планируют использовать для поиска полезные ископаемые подо льдами Арктики.

Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ "Рубин". Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых

Битва за Север. Что даёт России освоение Арктики?

По его словам, таких подводных лодок нет в мире. Это уникальные перспективные технологические решения, которые помогут будущим поколениям решать серьезные задачи по освоению шельфа.

Сейчас, по его словам, заканчивается аванпроектирование комплексов по заказу Фонда перспективных исследований.

Длина подлодки составит 135,5 метра, ширина — 14,4 метра, скорость — 12,6 узла, максимальная глубина погружения — 400 метров. Подлодка сможет находиться в автономном плавании 90 суток, экипаж — 40 человек.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны.