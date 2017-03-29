Путин подыскал новое место для прокурора Калининградской области

Новую должность получил и прокурор Калининградской области Сергей Табельский — указом Путина он назначается прокурором Краснодарского края на ближайшие пять лет.

Между тем, новым прокурором Калининградской области станет Сергей Хлопушин, возглавлявший органы прокуратуры Вологодской области с 2007 года.

Отметим, Сергей Табельский прибыл в Калининград с должности прокурора Калмыкии.