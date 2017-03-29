Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Крупнейшая сеть продуктовых магазинов займется новым бизнесом
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Могилу убийцы Вороненкова оформили в стиле Третьего рейха – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
16:47 (мск), источник: Янтарный край

Путин подыскал новое место для прокурора Калининградской области

В Москве 29 марта 2017 года президент подписал указ об увольнении и назначении на отдельные должности в федеральных государственных органов.

Новую должность получил и прокурор Калининградской области Сергей Табельский — указом Путина он назначается прокурором Краснодарского края на ближайшие пять лет.

Между тем, новым прокурором Калининградской области станет Сергей Хлопушин, возглавлявший органы прокуратуры Вологодской области с 2007 года.

Отметим, Сергей Табельский прибыл в Калининград с должности прокурора Калмыкии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Калининградской области суд вернул в собственность государства земельные участки, которыми самовольно распорядились муниципалитеты
Путин уволил главу ГИБДД
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую атомную подлодку
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Начался выход Великобритании из ЕС
В ливийском Тобруке семья погибла при падении МиГ-21 на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь