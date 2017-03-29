Прокуратура потребовала от правительства области исправить постановление о выплатах соцстипендий

Чиновники прописали в документе, что руководители образовательных организаций должны приостанавливать начисления тем, у кого есть задолженность по итогам промежуточной аттестации, и возобновлять их, когда обучающиеся закроют сессию.

При этом федеральным законодательством установлено, что социальную стипендию должны ежемесячно выплачивать студентам, нуждающимся в помощи.

Академическая успеваемость учащегося не находится во взаимосвязи с нуждаемостью в получении социальной помощи, принадлежностью к определённой социальной категории, — пояснили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим надзорное ведомство вынесло протест на постановление областного правительства. Власти рассмотрели требования прокуратуры и отменили нормы, которые приостанавливают выплату стипендии социально незащищённой категории студентов.