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17:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура потребовала от правительства области исправить постановление о выплатах соцстипендий

Прокуратура нашла нарушения в постановлении областного правительства от 2013 года, которое касается выплаты социальных стипендий студентам.

Источник: Калининград.Ru

Чиновники прописали в документе, что руководители образовательных организаций должны приостанавливать начисления тем, у кого есть задолженность по итогам промежуточной аттестации, и возобновлять их, когда обучающиеся закроют сессию.

При этом федеральным законодательством установлено, что социальную стипендию должны ежемесячно выплачивать студентам, нуждающимся в помощи.

Академическая успеваемость учащегося не находится во взаимосвязи с нуждаемостью в получении социальной помощи, принадлежностью к определённой социальной категории, — пояснили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим надзорное ведомство вынесло протест на постановление областного правительства. Власти рассмотрели требования прокуратуры и отменили нормы, которые приостанавливают выплату стипендии социально незащищённой категории студентов.

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