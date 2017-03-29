Власти планируют разгрузить Остужевское кольцо и Ленинский проспект

Так, власти планируют обустроить съезд и выезд улицы Землячки на 508 км федеральной трассы М-4 «Дон». Новая развязка позволит водителям попадать с автодороги в город. Этот путь может стать альтернативной связью Левобережного и Северного микрорайонов. Кроме того, через развязку воронежцы смогут добираться в микрорайон ВАИ из Отрожки, Борового и Сомово не через город, а через федеральную автодорогу.

— Для всех жителей расположенных у федеральной трассы районов, такая развязка значительно упростит передвижение на личном транспорте. Реализация данного проекта существенно разгрузит Ленинский проспект, улицу Калининградскую и Остужевское кольцо, — сообщили в пресс-службе горДумы.

Помимо этого, власти предлагают провести ремонт дороги, проходящей под виадуком на улице Остужева. Предполагается, что после реализации этого проекта автомобилисты смогут добираться до улиц Серафимовича и Минская, минуя Остужевскую развязку.

Реконструкция дорожного полотна ждет также улицы Суворова и 50-летия ВЛКСМ. Ремонт последней будет осуществляться в этом году. По ней пустят дополнительный общественный транспорт в микрорайон Боровое.