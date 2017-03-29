Власти планируют разгрузить Остужевское кольцо и Ленинский проспект
На левом берегу Воронежа станет меньше пробок. По расчетам властей, это может произойти после реализации нескольких дорожных проектов, сообщает
На левом берегу Воронежа станет меньше пробок. По расчетам властей, это может произойти после реализации нескольких дорожных проектов, сообщает
Так, власти планируют обустроить съезд и выезд улицы Землячки на 508 км федеральной трассы М-4 «Дон». Новая развязка позволит водителям попадать с автодороги в город. Этот путь может стать альтернативной связью Левобережного и Северного микрорайонов. Кроме того, через развязку воронежцы смогут добираться в микрорайон ВАИ из Отрожки, Борового и Сомово не через город, а через федеральную автодорогу.
— Для всех жителей расположенных у федеральной трассы районов, такая развязка значительно упростит передвижение на личном транспорте. Реализация данного проекта существенно разгрузит Ленинский проспект, улицу Калининградскую и Остужевское кольцо, — сообщили в
Помимо этого, власти предлагают провести ремонт дороги, проходящей под виадуком на улице Остужева. Предполагается, что после реализации этого проекта автомобилисты смогут добираться до улиц Серафимовича и Минская, минуя Остужевскую развязку.
Реконструкция дорожного полотна ждет также улицы Суворова и 50-летия ВЛКСМ. Ремонт последней будет осуществляться в этом году. По ней пустят дополнительный общественный транспорт в микрорайон Боровое.