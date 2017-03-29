Украине пригрозили исключением из Евровидения из-за Самойловой — СМИ
Дельтенре заговорила о санкциях против Украины в связи с недопуском Самойловой на Евровидение-2017.
Дельтенре заговорила о санкциях против Украины в связи с недопуском Самойловой на Евровидение-2017.
Гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре заявила, что Украине могут грозить санкции
Дельтенре выразила сожаление, поскольку, по ее мнению, Евровидение якобы используется «для политических игр власти».
«Конкурс песни Евровидение должен радовать миллионы людей и объединять, он не должен использоваться, чтобы настроить их друг против друга», — подчеркнула гендиректор EBU.
Если никакого решения не будет принято в ближайшие несколько недель, Украине грозят санкции вплоть до временного исключения из Евровидения, пригрозила Дельтенре.
Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».
По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в